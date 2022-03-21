РИАМО - 21 мар. Спортсмены из Московской области вернулись домой с Зимних Игр Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт», которые проходили в Ханты-Мансийске. В аэропорту Домодедово спортсменов встретили близкие, друзья, болельщики и волонтеры, сообщили РИАМО в пресс-службе регионального Минспорта.

Благодаря успешному выступлению подмосковных паралимпийцев Московская область заняла второе место в списке лучших субъектов РФ по числу наград на Играх «Мы вместе. Спорт», уступив лишь столице.

В составе национальной сборной выступали 19 спортсменов, представляющих регион. Им удалось завоевать 28 медалей, из них 15 золотых, 10 серебряных и 3 бронзовых.

«Наши паралимпийцы были представлены в каждой дисциплине соревнований. Попасть на вторую строчку медального зачёта по субъектам РФ – это отличный результат. Поздравляю спортсменов и тренеров! Со своей стороны мы всегда готовы поддерживать наших атлетов. Еще перед началом Игр в Ханты-Мансийске губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев принял решение, что подмосковные спортсмены и тренеры, которые выступят на Зимних Играх Паралимпийцев, получат по два миллиона рублей вне зависимости от результата», – отметил министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абарёнов.

Зимние Игры Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» прошли с 18 по 20 марта в Ханты-Мансийске. Сборная России завоевала 106 наград. Второе место за сборной Белоруссии, им удалось выиграть 16 медалей. Третье место у сборной команды Армении.

«Так получилось, что на Паралимпиаде в Пекине нам не удалось показать себя во всей красе, но на Играх в Ханты-Мансийске была не меньшая конкуренция, мы боролись изо всех. Если будет идея и необходимость ещё раз провести данный турнир, то, конечно, мы – за! Жизнь спортсмена в этом и заключается, чтобы проявить себя и доказать всем, что мы не зря тренируемся. Спорт - это наша жизнь», - сказал игрок сборной России по кёрлингу на колясках, обладатель золотой медали Игр Виталий Данилов.

«Главный успех прошедших Игр — это то, как они были организованы. Хочу поблагодарить всех, кто причастен к этому. Ещё раз отмечу, в Пекине не было болельщиков вообще, а здесь у нас были полные трибуны, мы были заряжены любовью болельщиков. К нам приехали сборные Казахстана, Армении, Белоруссии и Таджикистана. Это очень здорово, мы им очень благодарны. Они нам подарили непередаваемые эмоции и подняли уровень соревнований», - отметил игрок сборной России по следж-хоккею, обладатель золотой медали Игр Дмитрий Лисов.