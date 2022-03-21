РИАМО - 21 мар. Проект по сбору патриотического пользовательского контента «Zа нами правда!» поможет патриотам сплотиться, а также обеспечит проверенной информацией о спецоперации РФ на Украине, сообщили корреспонденту РИАМО эксперты.

Ранее инициативная группа запустила проект по сбору патриотического пользовательского контента «Zа нами правда!». В рамках него все желающие могут разместить свой контент (картинки, видео, стихи, песни, слоганы), поддерживающий российскую армию, солдат и офицеров, участвующих в военной спецоперации на Украине.

«Поддерживаю данный проект. Сегодня мы все на стороне нашего президента, нашей армии. Мы переживаем за тех, кто освобождает Украину от нацистов. Мы помогаем тем, кто к нам приехал из ДНР, ЛНР и с Украины. Подобный проект позволит нам больше сплотиться, больше получать информации», - сказала уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова.

Как добавил депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия» Сергей Колунов, в настоящее время «приходится вести два сражения - реальное и информационное».

«Подобный проект позволит усилиться именно в плане информирования. Мы все хотим знать правду. И такие проекты позволят стать нам сильнее и весомое в информационных битвах», - отметил Колунов.

Депутат Мособлдумы Николай Черкасов уточнил, что такие проекты позволяют оглянуться назад, глубже понять свою историю, не допускать ошибок. Проект «Zа нами правда!» будет работать на объединение нации, усиление России.

«Мое глубокое убеждение, что чувство коллективизма нужно насаждать, оно не рождается само по себе», - заключил депутат.