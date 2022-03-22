РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 22 мар. Во вторник в ряде домов подмосковного Домодедова ожидается отключение электричества в связи с проведением плановых работ, сообщается на сайте администрации округа.

Во вторник свет отключат с 14:00 до 16:00 на улице Красноармейская, в домах №№30-54, на улице Октябрьская, в домах №№27-43, на улице Кирова, в домах №№16-26, на улице Маяковского, в домах №№31-50 и на улице Правды, в домах №№2-49.

Отключение света направлено на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей и позволит избежать случаев аварийного отключения электроэнергии в будущем.

Уточнить информацию можно на сайте ПАО «Россети Московский регион» в разделе «Плановые отключения» или по телефону «Светлой линии»: 8(800)220-0-220.