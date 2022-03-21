РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 21 мар. Уголовное дело возбуждено по факту причинения химических ожогов троим местным жителям городского округа Домодедово, сообщает пресс-служба УМВД России по Московской области.

Инцидент произошел в понедельник у подъезда одного из домов на Подольском проезде в Домодедове. Мужчина облил неустановленной жидкостью девушку и ее молодого человека, в результате чего они получили химические ожоги и были госпитализированы. Также от действий нападавшего пострадал проходивший мимо 11-летний подросток. Ему оказана медицинская помощь.

«По факту причинения телесных повреждений троим местным жителям отделом дознания УМВД России по городскому округу Домодедово возбуждено уголовное дело по ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она добавила, что сотрудниками полиции принимаются меры к розыску и задержанию злоумышленника.

Прокуратура Московской области взяла на контроль ход и результаты процессуальной проверки по факту нападения на двух жителей Домодедова.