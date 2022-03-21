РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 мар. За прошедшие сутки в подмосковном Подольске выявили 16 новых случаев коронавирусной инфекции, с начала пандемии в округе число случаев инфицирования достигло 37 109, сообщает оперштаб Московской области по ситуации с коронавирусом.

С 19 по 21 марта в Подмосковье был выявлен 1 751 новый случай заболевания коронавирусом.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 955 977 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 14 645 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 923 461 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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