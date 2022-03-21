Военная спецоперация на Украине длится уже 26-й день. Российским войскам удалось прорвать оборону батальона «Айдар» (запрещенная в России экстремистская организация) и разгромить батальон «Донбасс». Франция заморозила активы Центробанка РФ, а в Евросоюзе обсуждают возможность закрытия портов для российских судов. Что происходит в России и в мире и что известно о ситуации на Украине, читайте в материале РИАМО.

Ход спецоперации

– По данным Минобороны РФ на утро 21 марта, российские войска взяли контроль над населенным пунктом Сладкое и уничтожают разрозненные группы участников батальона «Донбасс», который разгромили ранее. 19 марта подразделения российских Вооруженных сил прорвали оборону батальона «Айдар» (запрещенная в России экстремистская организация).

– Авиационный ракетный комплекс «Кинжал» уничтожил крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области. Также береговой ракетный комплекс «Бастион» уничтожил центры радиотехнической разведки ВСУ в населенных пунктах Великий Дальник и Великодолинское Одесской области.

– Из акватории Каспийского моря крылатыми ракетами морского базирования «Калибр», а также из воздушного пространства над Крымом гиперзвуковыми ракетами комплекса «Кинжал» уничтожена крупная база с топливом для украинской бронетехники в районе Константиновки в Николаевской области.

– Высокоточные крылатые ракеты воздушного базирования уничтожили склад боеприпасов и штаб механизированной бригады в районе населенного пункта Селец.

– В Николаевке под Киевом российские военные взяли под контроль защищенный заглубленный командный пункт ВСУ, сообщает Минобороны в понедельник. Добровольно сдалось в плен более 60 украинских военнослужащих пункта управления, из которых больше половины — старшие офицеры.

– Группировка народной милиции Донецкой народной республики 19 марта взяла под контроль населенный пункт Тарамчук. 20 марта войска ДНР взяли под полный контроль Степное, а сейчас продолжают операцию по овладению населенным пунктом Верхнеторецкое.

– Всего с начала специальной военной операции уничтожены 216 беспилотных летательных аппаратов, 180 зенитных ракетных комплексов, 1506 танков и других боевых бронированных машин, 152 установки реактивной системы залпового огня, 592 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1284 единицы специальной военной автомобильной техники.

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Ситуация в мире

– Франция заморозила активы Центрального банка РФ на 22 миллиарда евро. Также во Франции заблокированы отдельные активы и недвижимость частных лиц, попавших под санкции.

– Глава МИДа Словении Анже Логар заявил, что главы МИД ЕС намерены принять решение о закрытии портов для российских судов и запрете импорта энергоносителей из России.

– Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер рассказал журналистам, что Варшава хочет ввести дополнительный налог для предприятий, продолжающих работу в РФ.

– Президент Украины Владимир Зеленский продлил действие военного положения с 26 марта еще на 30 суток.

– Зеленский также сообщил о приостановке деятельности в стране ряда политических партий. Согласно его заявлению, причина — в «связи некоторых политических структур» с Россией. Решение ограничит работу «Оппозиционной платформы — за жизнь!», «Партии Шария», «Союза левых сил» и других организаций.

– Южнокорейский производитель электроники и бытовой техники LG Electronics приостанавливает поставки в Россию.

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Обстановка в России

сайт магазина Wildberries

– Федеральная антимонопольная служба и Wildberries обсуждают возможность легализации параллельного импорта — ввоза товаров с товарным знаком, нанесенным без разрешения правообладателя.

– Также ФАС намерена проверить обоснованность цен на корм для животных. Ранее служба начала проверку производителей сахара и заинтересовалась резко выросшими ценами в розничной сети DNS.

– Часть сотрудников отправят на простой «Уральские авиалинии». Аналогичное решение приняли в Шереметьево — временно без работы останутся около 40% сотрудников аэропорта.

– Московская биржа 21 марта начала торги на фондовом рынке по облигациям федерального займа. С 10:00 до 11:00 прошел аукцион по 55 выпускам ОФЗ, с 13:00 до 17:00 торги проходят в основном режиме. На бирже действует запрет коротких продаж.

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