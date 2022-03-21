РИАМО - 21 мар. Свыше 1,5 млн жителей региона пользуются единым электронным читательским билетом, с помощью него появляется ряд возможностей на портале «Библиотеки Подмосковья», сообщает пресс-служба областного Минкульта.

Как рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина, получить такой читательский могут все желающие. Для этого нужно лишь обратиться в любую центральную библиотеку.

По ее словам, с помощью данной системы можно провести подробный анализ читательского спроса, востребованности услуг и событий.

«Электронные данные помогают пополнять фонды и программу мероприятий с учетом интересов читателей, улучшать и создавать удобный сервис для посетителей, разрабатывать и внедрять эффективные методы библиотечной работы», – отметила вице-губернатор.

С помощью электронного читательского билета читатели могут дистанционно обращаться в библиотеки, бронировать интересующие книги, создавать свои подборок, а еще вести истории чтения и так далее.