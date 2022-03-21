РИАМО - 21 мар. Воздух в столице в понедельник прогрелся до плюс 10 градусов. Такая температура была выявлена впервые с начала календарного года, сообщается на сайте «Метеоновости».

Повышенную температуру воздуха зафиксировали на метеостанции ВДНХ – датчики показали плюс 10,2 градуса.

На территории Московского региона в течение этой недели дневная температура составит до плюс 12 градусов. В будние дни обойдется без осадков, в дневные часы в Москве она будет держаться на уровне от плюс 10 до плюс 12 градусов, а в Подмосковье – от плюс 7 до плюс 12 градусов.

На выходных может пройти дождь. Воздух днем остынет до плюс 7 – плюс 9 градусов.