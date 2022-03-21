РИАМО - 21 мар. Предприниматели, которые получили финансовую господдержку от правительства Подмосковья, смогут сдавать всю отчетность в онлайн-формате. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

По словам зампреда правительства - министра инвестиций, промышленности и науки региона Екатерины Зиновьевой, отчетность, предоставляемая предпринимателями по поддержки от государства, полностью переведена в электронный формат.

«Сдать отчетность теперь можно онлайн на портале госуслуг Подмосковья – РПГУ. Ранее предприниматели, получившие финансовую поддержку региона, подавали отчетность на бумаге по форме, приложенной к соглашению о предоставлении субсидии или гранта», – сказала Зиновьева.

Система сама проверяет, является ли заявитель получателем поддержки, а также определяет состав сведений, которые нужно заполнить. Плановые показатели и сумма предоставленной поддержки подтягиваются автоматически, а отклонения фактических показателей от плановых рассчитываются с помощью спецалгоритма.

Чтобы получить услугу на портале, необходимо выбрать цель обращения: прием отчетности, предоставляемой получателями финансовой поддержки субъектам МСП. Далее нужно заполнить форму.