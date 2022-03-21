РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 мар. В подмосковном Подольске оператор Системы-112 спасла соседей во время пожара, у одного человека ожоги, он находится в больнице, сообщает пресс-служба Системы-112 Московской области.

Инцидент произошел на прошлой неделе. Оператор ЕДДС городского округа Подольск, находясь в квартире, почувствовала запах дыма в подъезде. Она выбежала в подъезд и открыла окна, но запах лишь усиливался.

Тогда сотрудница Системы-112 Подмосковья позвонила коллегам и вызвала службу пожарной охраны, а также скорую медицинскую помощь на случай, если кому-то из жильцов понадобится помощь врачей. Зная по своему опыту, что в таких ситуациях нельзя терять ни секунды, она самостоятельно начала будить соседей и выводить их из подъезда.

Прибывшим на место пожарным удалось быстро справиться с огнем, но один человек все же получил ожоги. Вовремя подоспевшая медицинская бригада оказала ему первую помощь. На данный момент он находится в больнице, и его жизни ничего не угрожает.

Так как очаг возгорания находился в подвале, сильно пострадали квартиры на первом этаже. К тому времени, когда прибыла служба пожарной охраны, одна из квартир была задымлена настолько, что жильцы не могли выйти самостоятельно. Сотрудница Системы-112 Подмосковья смогла своими силами вывести соседей на улицу. Это спасло их от отравления угарным газом.

Профессиональная бдительность и сознательность оператора областной Системы-112, а также оперативное реагирование служб пожарной охраны и скорой медицинской помощи помогли избежать многочисленных жертв во время пожара.