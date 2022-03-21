РИАМО - 21 мар. За прошедшие сутки на территории Московской области выявили 367 случаев заражения коронавирусом. Тем не менее в нескольких населенных пунктах региона не зарегистрировали ни одного нового случая заболевания, в том числе в Бронницах, Власихе, Звездном городке и Кашире, сообщает оперштаб региона по ситуации с Covid-19.

Также ни одного случая заболевания коронавирусом не выявили в Красноармейске, Краснознаменске, Лосино-Петровском, Лотошине, Можайском округе, Молодежном, Протвине, Пущине, Реутове, Рошале, Черноголовке, Шаховской и Электрогорске.

По 1 случаю заражения коронавирусом выявили в Лобне, Луховицах, Раменском округе, округе Пушкинский, Серебряных Прудах, Щелкове и Электростали, по 2 – в Волоколамском округе, Воскресенске, Дзержинском, Озерах, Рузском округе, Талдомском округе и Фрязине, по 3 – в Ступине и Котельниках.

По 4 – в Долгопрудном, Дубне, Ивантеевке, Павловском Посаде и Шатуре, 5 – в Королеве, по 6 – в Зарайске, Клину и Наро-Фоминском округе, по 7 – в Орехово-Зуевском округе и Лыткарине, по 8 – в Дмитровском округе и Жуковском, по 9 – в Балашихе и Егорьевске, по 10 – в Чехове и Богородском округе.

11 – в Химках, 13 – в Солнечногорске, по 14 – в Истре и Ленинском округе, по 15 – в Сергиево-Посадском округе и Серпухове, 16 – в Подольске, 17 – в Домодедове.

Наибольшее количество новых случаев заболевания коронавирусом за сутки выявили в Красногорске (18), Люберцах (19), Коломне (20), Мытищах (23) и Одинцовском округе (34).

С начала пандемии в Московской области выявили 955 977 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 14 645 человек. Выздоровел и выписался 923 461 человек.

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