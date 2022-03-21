РИАМО - 21 мар. Прошедшей зимой воздух в Москве был чище, чем год назад. В первую очередь, это связано с погодными условиями. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Согласно данным мониторинга, зимой 2020-2021 годов средние концентрации основных загрязняющих веществ не превышали установленные нормативы. Зимой этого года показатель дополнительно снизился, причем в отдельных районах – на треть», – отметил Бирюков.

По его словам, минувшая зима была относительно теплой. Частая смена атмосферных процессов сопровождалась осадками и усилением ветра.

«Такие погодные условия обеспечивали интенсивное рассеивание загрязняющих веществ. Кратковременное ослабление этих условий отмечалось в отдельные дни декабря и февраля. Наилучшие были в январе, который оказался самым снежным месяцем – выпало осадков более чем в 1,5 раза больше нормы», – подчеркнул Бирюков.

В зависимости от городских зон уровни загрязнения атмосферного воздуха могут отличаться, пояснил заммэра. Наибольшие концентрации фиксируются на территориях, прилегающих к автомобильным трассам.

Бирюков отметил, что в столице круглосуточно работают 56 автоматических станций для контроля содержания оксида углерода, оксида и диоксида азота и других веществ.