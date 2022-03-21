РИАМО - 21 мар. В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области запустили флешмоб в поддержку фермеров из Чехова, который на полгода заморозили цены на свою продукцию. Об этом сообщает пресс-служба областного Минсельхозпрода.

Фермеры Константин и Наталья Коваленко из Чехова производят свыше 30 сортов сыра, а также молоко, кефир, ряженку, йогурты и сметану. После введения санкций они решили, что не будут повышать цены на продукцию. Фермеры считают, что областные хозяйства не сильно зависят от импортных товаров, поэтому без дополнительных вложений могут позволить себе оставить цены на прежнем уровне.

«Когда покупали корма, я столкнулся с тем, что поставщик мне поднял цены на некоторые позиции в два раза якобы из-за кризиса. Но я считаю, что кризис в первую очередь в головах, а не в экономике. И если попробовать отнестись друг к другу и к своим клиентам по-человечески, то всем будет гораздо легче», – сказал Константин Коваленко.

Минсельхозпрод также предлагает и другим региональным фермерам присоединиться к акции #заморозимцены. Таким образом, удастся прийти к единой ценовой политике на рынке фермерской продукции и обеспечить ее максимальную доступность для потребителей.

«Мы однозначно поддерживаем такие добрые намерения наших фермеров, со стороны министерства сельского хозяйства области готовы оказать помощь в любых вопросах. Очень надеемся, что и многие другие производители молока и сыра, не только из Московской области, присоединятся к этой акции», – сказал министр сельского хозяйства региона Сергей Воскресенский.

К акции уже присоединились Олег Сирота и еще несколько производителей молочных продуктов из Подмосковья.



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