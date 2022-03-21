РИАМО - 21 мар. С начала 2022 года в автобусах Подмосковья зарегистрировали более 7,6 млн поездок, совершенных школьниками и студентами по транспортным картам «Стрелка учащегося» и «Стрелка учащегося сельской местности», сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Отмечается, что с начала года 4,6 млн поездок школьников и студентов были совершены в автобусах компании «Мострансавто».

За март на различных автобусных маршрутах Подмосковья зафиксировали 2,3 млн операций по ученическим картам «Стрелка». В среднем, в рабочий день марта учащиеся совершали более 145 тыс. поездок в автобусах.

Чаще всего в 2022 году школьники и студенты пользовались услугами маршрута №9 «Доможирово - ул. Климова - пос. Октября – Доможирово» в Богородском округе – на нем совершено более 96 тыс. поездок.

На втором и третьем местах по популярности маршруты №2 «ул. Спирина – Поликлиника – пл. Советская – Голутвин – з-д ЖБИ – ул. Спирина» и №4 «ул. Спирина – з-д ЖБИ – Поликлиника – ул. Спирина» в Коломне – на каждый пришлось по 88 тыс. поездок, совершенных школьниками и студентами.