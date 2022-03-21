РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 мар. В подмосковном Подольске в понедельник стартовал областной социальный раунд «Маленький пассажир – большая ответственность!», в ходе которого жителям предлагают обсудить безопасность детей в Telegram-канале. Об этом сообщила группа пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

Раунд проходит в рамках регионального проекта Московской области «Безопасность дорожного движения». В нем принимают участие Госавтоинспекция Московской области совместно с Главным управлением по информационной политике Московской области, министерством транспорта и дорожной инфраструктуры и министерством образования Московской области. Он продлится до 17 апреля.

Специально для проекта разработан комплекс информационно-просветительских мероприятий, направленных на привлечение внимания общественности к проблемам обеспечения дорожно-транспортной безопасности несовершеннолетних пассажиров. Одним из главных инструментов социального раунда станет серия тематических мультимедийных продуктов, поднимающих вопросы нравственности и ответственности взрослого перед ребенком.

Подмосковная Госавтоинспекция организовала площадку для обсуждения проблематики на своем официальном Telegram-канале https://t.me/gibdd50mo, к которому может подключиться любой пользователь мессенджера. Модераторы канала не только организовали обратную связь по обсуждению темы безопасности детей в процессе участия в дорожном движении, но и регулярно размещают публикации, которые помогут гражданам повысить уровень информированности о недопустимости нарушений ПДД при перевозке детей в автотранспорте.

До начала старта полномасштабных мероприятий в рамках раунда Госавтоинспекция Московской области предлагала участникам дорожного движения пройти опрос, который поможет в планировании дальнейшего расширения деятельности в области профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.