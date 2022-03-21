РИАМО - 21 мар. Чемпионка мира по пауэрлифтингу Марьяна Наумова записала видеообращение к актеру и бодибилдеру Арнольду Шварценеггеру после его обращения к россиянам по поводу ситуации на Украине.

Она напомнила, что встречалась с актером в 2015 году в США, когда установила мировой рекорд, выжав штангу в 150 кг. Наумова отметила, что Шварценеггер тогда расспрашивал девушку о России и казался ей чутким, добрым и умным. Спортсменка сохранила подарок актера - автограф на фирменной куртке.

«Я везла для вас, господин Шварценеггер, письма и фотографии от детей воюющего Донбасса, в котором к марту 2015 года я побывала дважды. Да, я не смогла сидеть спокойно дома в Москве, когда Украина объявила Донбассу войну, и когда для моих ровесников из Донбасса школьный звонок означал не только веселую перемену, но и начало обстрела и бомбежки», — рассказала Наумова в видеоролике на YouTube-канале Russian Hour.

В письмах ребята из ЛДНР рассказывали Шварценеггеру о жизни на войне, просили самых простых советов: как заниматься спортом в таких тяжелых условиях, развиваться и стать успешным.

По словам спортсменки, Шварценеггер обещал поработать с письмами детей из Донбасса и передал их своему помощнику. Но после заявления бодибилдера о спецоперации на Украине Наумова поняла, что он так и не прочитал обращения детей.

Она добавила, что обращение актера к россиянам, которые его любят, основано на какой-то другой реальности, что часто бывает в кино. Девушка напомнила, что вся правда в письмах, которые ему передали еще в 2015 году. Настоящая реальность – на алее ангелов в Донецке, где каждой может прочесть имена детей, которых убили ВСУ.

«Арнольд, иногда очень сложно разобрать, находясь в тысячах километров от нас, но у вас же с 2015 года лежат те самые письма и фотографии. Да на самом деле вы могли просто приехать и увидеть все лично вы же смелый человек, если приезжали, например, к американским солдатам в Ирак и учили их тренироваться и поддерживать форму», - добавил спортсменка.

Она уточнила, что сама несколько раз была в Донбассе и собирается туда в ближайшее время. А также россиянка пригласила Шварценеггера поехать в ЛДНР вместе с ней и увидеть все своими глазами.