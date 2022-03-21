РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 мар. Сотрудники ГИБДД подмосковного Подольска начали тщательно проверять водителей автобусов на соблюдение правил дорожного движения, профилактическое областное мероприятие «Автобус» продлится до 27 марта, сообщает группа пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

С 21 по 27 марта на территории Московской области проводится профилактическое мероприятие «Автобус». Оно направлено на снижение уровня аварийности на пассажирском транспорте, усиления контроля за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований законодательства в области пассажирских перевозок, а также для пресечения нарушений требований правил дорожного движения РФ водителями пассажирского транспорта.

В ходе профилактического мероприятия мобильные группы из числа инспекторов ДПС и сотрудников технического надзора отдела ГИБДД отработают наиболее аварийные участки дороги, конечные остановочные пункты маршрутного транспорта и автовокзалов. В рамках надзора за дорожным движением организуют проверку автобусов при выходе их на линию.

Личный состав отдела ГИБДД ориентирован на выявление и пресечение фактов нарушений ПДД РФ, основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению БДД. Также лицензированных требований и условий незаконного осуществления предпринимательской деятельности, иных противоправных действий со стороны водителей автобусов и должностных лиц, осуществляющих пассажирские перевозки.