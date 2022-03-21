РИАМО - 21 мар. В столицу после зимовки прилетели грачи и скворцы. Сейчас самцы приступили к поиску мест для гнездования, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Первыми после зимовки прилетают самцы. Спустя некоторое время к ним присоединятся самки.

Скворцы отличаются разнообразным пением: этот вид способен подражать голосам других птиц, в том числе экзотических, с которыми контактировал во время зимовки, а также собачьему лаю, кошачьему мяуканьню, блеянию овец и кваканью лягушек.

В народе грачей принято чествовать 17 марта в День Герасима Грачевника. Ориентируясь на них, земледельцы планировали начало работ: через три недели после прилета грачей можно начинать посевную.