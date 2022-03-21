РИАМО - 21 мар. За неделю в Подмосковье снизилось число обращений жителей по теме содержания дорог, сообщил первый замминистра государственного управления, ИТ и связи Московской области Алексей Бирюков.

«Больше всего обращений (58% - ред.) приходилось на пять тем. Есть небольшой рост за исключением темы дорог, где минус 9% за неделю», - рассказал Бирюков на оперативном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

По словам Бирюкова, всего в Центр управления регионом за неделю поступило почти 27 тыс. обращений жителей. Самыми востребованными стали темы, связанные с уборкой дворов, вывоза мусора и содержания подъездов.

Кроме того, жители региона обращались по темам: медицина, транспорт и общественные пространства.