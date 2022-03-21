РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 мар. Стационар для пациентов с Covid-19 на базе первой городской больницы подмосковного Красногорска завершит работу 1 апреля, сообщила главврач лечебного учреждения Анжелика Евзерихина.
Глава Красногорска Дмитрий Волков провел еженедельное оперативное совещание в понедельник. В нем приняли участие руководители направлений администрации, представители учреждений округа, депутаты.
19 марта в поликлиниках Красногорска прошел Единый день диспансеризации. В подразделениях Красногорской горбольницы №1 обследование прошел 51 пациент.
«Официальный единый день диспансеризации по приказу Минздрава – следующая суббота (26 марта – ред.). Надеюсь, что придет больше пациентов», - добавила Евзерихина.
Глава округа Дмитрий Волков отметил, что диспансеризация населения находится в приоритете. Он поручил ответственным заместителям организовать качественное информирование жителей.
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