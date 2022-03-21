РИАМО - 21 мар. Мусор, который соберут жители в ходе общеобластного субботника, важно вовремя вывезти, заявила председатель координационного совета Ассоциации председателей многоквартирных домов Московской области Юлия Белехова.

В Московской области планируют 16 апреля провести традиционный региональный субботник.

«Была такая проблема, что несвоевременно убирался мусор, который люди так старательно собрали. Очень большая просьба обратить на это внимание», – сказала Белехова на оперативном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Она отметила, что также было бы здорово, чтобы была прямая видеотрансляция субботника, чтобы были видны добрососедские отношения.

«Чтобы люди видели, как их много», – заключила Белехова.

По ее словам, по итогам субботника будет проведен конкурс на самый дружный двор.

Жителям Подмосковья направят уведомления о проведении субботника>>