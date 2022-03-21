РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 21 мар. В подмосковном Домодедове за минувшие сутки выявили еще 17 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего в округе с начала эпидемии зафиксировали 23 761 случай заболевания, сообщает оперштаб по ситуации с коронавирусом в Московской области.

В Подмосковье с 19 по 21 марта выявили 1 751 случай заболевания, из них 367 случаев – за минувшие сутки.



Всего на настоящий момент в Московской области выявлено 955 977 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 14 645 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 923 461 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру «122» и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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