РИАМО - 21 мар. В 2022 году начнется строительство 23 домов в Московской области для расселения жителей из аварийного жилья. Работы будут проходить по нацпроекту «Жилье и городская среда», сообщил министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.
Он добавил, что в 9 округах уже земельные участки подобраны и осталось определить еще с двумя.
На данный момент продолжается строительство 15 домов в Рошале, Солнечногорске, Ступине, Клину, Сергиево-Посадском и Рузском округах.
С начала года в регионе построено 10 домов, на данный момент идет оформление документов и подготовка к выдаче ключей. Они расположены в Шатуре, Солнечногорске, Зарайске, Одинцовском, Талдомском и Дмитровском округах.
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