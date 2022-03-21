РИАМО - 21 мар. В 2022 году начнется строительство 23 домов в Московской области для расселения жителей из аварийного жилья. Работы будут проходить по нацпроекту «Жилье и городская среда», сообщил министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.

«Мы планируем в этом году отторговать и начать строительство в 11 городских округах. <…> Необходимо приступить к строительству 23 домов с вводом в 2023 году уже в этом году, чтобы обеспечить завершение программы в конце 2023 года», - рассказал Локтев на совещании губернатора региона Андрея Воробьева с руководящим составом правительства Подмосковья и главами округов.

Он добавил, что в 9 округах уже земельные участки подобраны и осталось определить еще с двумя.

На данный момент продолжается строительство 15 домов в Рошале, Солнечногорске, Ступине, Клину, Сергиево-Посадском и Рузском округах.

С начала года в регионе построено 10 домов, на данный момент идет оформление документов и подготовка к выдаче ключей. Они расположены в Шатуре, Солнечногорске, Зарайске, Одинцовском, Талдомском и Дмитровском округах.