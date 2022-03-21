РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 мар. На прошедшей неделе с территории городского округа Люберцы вывезли более 30 тыс. кубометров отходов, сообщил в понедельник замруководителя подразделения регоператора «ЭкоЛайн-Воскресенск» в муниципалитете Алексей Гвоздев на еженедельном оперативном совещании.

«С 14 по 20 марта региональным оператором было вывезено и отправлено для последующей сортировки и переработки на КПО «Восток» 30 074 кубометра отходов, из них 2 930 кубометров - сухих отходов», - сказал Гвоздев.

Он добавил, что за неделю было принято и обработано девять обращений от жителей.