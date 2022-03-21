РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 21 мар. Филиал «Теплоресурс» МУП «Межрайонный Щелковский Водоканал» завершает монтаж новых пластинчатых теплообменников на ЦТП №1, который обеспечивает теплом жителей по улице Талсинская, сообщается на странице водоканала в соцсети «Вконтакте».

Необходимость замены старого оборудования вызвана его практически полным износом. Новые теплообменники изготовлены полностью из российских комплектующих и поставлены в рамках программы импортозамещения.

Суммарная мощность подогревателей – около 2 Гкал, это позволит обеспечивать бесперебойную подачу тепла в многоквартирные дома и объекты социальной инфраструктуры.