РИАМО - 21 мар. В 2022 году 2 тыс. жителей Московской области смогут получить ключи и сертификаты по национальному проекту «Жилье и городская среда» и переехать в новое жилье, сообщил министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.

«Таким образом 2 тысячи граждан в ближайшее время уже переедут в новое жилье, а это 40 тысяч квадратных метров аварийного жилья», – рассказал Локтев на совещании губернатора региона Андрея Воробьева с руководящим составом правительства Подмосковья и главами округов.

Он добавил, что уже получили ключи 150 жителей Подмосковья, а за сертификатом обратилось 900 жителей.

Сейчас идет оформление документов и готовится вручение ключей для тысячи граждан.

С начала 2022 года план выполнен уже на 40%, расселено 40,7 тыс. квадратных метров аварийного жилья.

В 17 городских округах уже подано 483 заявления на получение сертификатов 908 жителями Подмосковья. Активнее всего заявления подают в Сергиево-Посадском городском округе – 134, Шатуре – 96, Орехово-Зуевском округе – 70, Луховицах - 42, Пущине – 34 и Дмитровском округе - 21.