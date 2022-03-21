РИАМО - 21 мар. В столице завершились монолитные работы на десяти из 47 этажей высотной части комплекса зданий Национального космического центра (НКЦ), сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Строительством объекта занимается инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект».

«Возведение комплекса зданий НКЦ ведется высокими темпами. Продолжаются монолитные работы в 47-этажной башне на высоте 46 м: уже завершены 10 этажей ее монолитного конструктива. Осуществляется устройство каркаса здания – колонн, стен и перекрытия», – сообщил гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.

Комплекс зданий НКЦ площадью более 250 тыс. кв. м включает высотную часть - башню высотой 288 м со шпилем, а также низкоэтажную, состоящую из восьми «пенальных» 11-этажных блок-секций и четырех «клавишных» секций по 9 этажей. В них планируется размещение офисных и производственных помещений.

Также в составе НКЦ возводятся 3-этажное здание конгрессно-выставочного центра и примыкающий к комплексу подземный паркинг. Все сооружения НКЦ будут соединены между собой пешеходной галереей.

«В низкоэтажной части НКЦ в настоящий период производятся работы по устройству кровли, кирпичной кладке внутренних перегородок и монтажу инженерных систем. В здании конгресс-центра продолжаются монолитные работы. Конструкции каркаса будущей парковки сейчас устанавливают на уровне цокольного этажа», – добавил Кравцов.

По словам гендиректора компании «МИП-Строй 1» (входит в группу компаний «Мосинжпроект») Константина Маслакова, при строительстве многофункционального комплекса зданий НКЦ для несущих железобетонных конструкций используется технология предварительного напряжения, что делает возможным реализацию архитектурной концепции новой градостроительной доминанты столицы.

«Для строительства высотной части башни используются балки из высокопрочного бетона с предварительным натяжением арматуры. Они установлены на уровне 4 этажа и возьмут на себя нагрузку вышерасположенных 43 этажей. Расчетная нагрузка составит порядка 12 тыс. т. При этом значительно увеличивается надежность конструкции», – отметил Маслаков.

Он добавил, что данная технология используется и для строительства смежных с башней объектов, тем самым обеспечивая единый архитектурный облик всего будущего комплекса.

Национальный космический центр создается совместно правительством Москвы и ГК «Роскосмос» по поручению президента РФ Владимира Путина. Он станет одним из крупнейших центров космической отрасли в мире, объединив на одной площадке ведущие организации ракетно-космической отрасли: центральный офис и ситуационный центр ГК «Роскосмос», отраслевые институты и предприятия, конструкторские бюро и другие объекты.