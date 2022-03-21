РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 мар. На прошлой неделе на городских дорогах в Люберцах отремонтировали более 550 ям, сообщил в понедельник замглавы администрации муниципалитета Александр Сорокин на еженедельном оперативном совещании.

«С 14 по 20 марта дорожными службами вывезено 1 670 кубометров снега и 153 кубометра мусора», - сказал Сорокин.

Он добавил, что за минувшую неделю отремонтировали 567 ям общей площадью 847 кв. м.

В рамках планового содержания проводились работы по противогололедной обработке аварийных участков проезжих частей, пешеходных переходов, тротуаров и остановочных пунктов.