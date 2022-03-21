РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 мар. В подмосковном Подольске во время III слета школьных научных обществ (ШНО) общеобразовательных учреждений округа провели стендовую защиту деятельности школьных научных обществ, победили учащиеся школы №32 имени 177-го истребительного авиационного московского полка и гимназии №7, сообщает администрация округа.

19 марта в подольской школе №29 имени П.И. Забродина состоялся III слет школьных научных обществ (ШНО) общеобразовательных учреждений округа. В нем приняли участие представители 17 школ муниципалитета. На открытии слета участников приветствовала директор МУ ДПО «Информационно-методический центр» Галина Чумаченко.

Председатель школьного научного общества школы №29 Станислава Рычка провела практикум по созданию интерактивной карты ШНО округа. Состоялась стендовая защита деятельности школьных научных обществ. Участники рассказали о разрабатываемых проектах, своих достижениях и планах на будущее. Их работу оценивало компетентное жюри.

По итогам стендовой защиты к публичной презентации были допущены школа №32 имени 177-го истребительного авиационного московского полка, школа №34, школа №18 имени Подольских курсантов, лицей Климовска, гимназия №7. Вне конкурса выступили представители школы №29.

Абсолютными победителями стали учащиеся школы №32 имени 177-го истребительного авиационного московского полка и гимназии №7. Всем победителям и призерам вручили дипломы и призы.

В 2021 году слет отменяли из-за эпидемиологической ситуации. В то же время в округе заметно растет активность ребят, занимающихся проектно-исследовательской деятельностью, олимпиадным движением. Все больше учащихся становятся призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. В текущем году 18 ребят прошли для участия на ее заключительном этапе. Занятия в школьных научных обществах должны стать стартовой площадкой для развития полезных навыков и выбора будущей профессии.

Для участников провели экскурсии по астрокосмическому комплексу, телевизионной студии, лабораториям дополнительного образования и биоэнергетическому комплексу.



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