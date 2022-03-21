РИАМО - 21 мар. В Московской области планируют запустить сезон фонтанов 30 апреля, сообщил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

«Мы традиционно проводим месяц благоустройства с 1 по 30 апреля. <...> У нас есть единый день запуска фонтанов к 1 мая (30 апреля - ред.)», - сказал Хайкин на оперативном совещании губернатора региона Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами округов.

Он отметил, что в Подмосковье работают более 200 фонтанов.

В прошлом году сезон фонтанов в регионе длился с 24 апреля по 1 октября.