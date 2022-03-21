РИАМО - 21 мар. Около 1 млрд рублей направят на материальную поддержку сельхозтоваропроизводителей в Подмосковье, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Порядка миллиарда рублей мы выделили на поддержку сельхозтоваропроизводителей. <...> Задача - посевную провести с увеличением по сравнению с прошлым годом», - сказал Воробьев на совещании с руководящим составом регионального правительства и главами округов.

Он отметил, что данные средства будут направлены на подготовительные мероприятия, закупку семян и удобрений.