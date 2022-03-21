РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 мар. Около 550 кубометров снега вывезли со дворов и общественных территорий Люберец с 14 по 20 марта, сообщила в понедельник на еженедельном оперативном совещании начальник управления благоустройства муниципалитета Елена Чиркова.

«Всего было привлечено 97 единиц спецтехники, 1 102 сотрудника. Собрано и вывезено порядка 550 кубометров снега», - сказала Чиркова.

Она добавила, что на территории горокруга 679 дворов, 527 детских площадок и 437 спортивных площадок.