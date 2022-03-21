РИАМО - 21 мар. В этом году празднование Навруза пройдет в онлайн-формате в Москве, сообщил журналистам зампредседателя совета – председатель исполкома Ассамблеи народов России Назиржон Абдуганиев.

«В этом году тоже будем отмечать праздник в онлайн-режиме», - рассказал Абдуганиев.

Руководитель Московского общества туркменской культуры Гульнабад Текаева добавила, что праздничные мероприятия пройдут в течение недели. Москва пока не может вернуться к масштабам празднования, как до пандемии коронавируса. При этом каждая из диаспор в регионах страны отметит праздник по-своему. Участников ждет дегустация национальных блюд, танцы, мастер-классы и игры для детей, спортивные мероприятия.

«Мир вам. Все великие учителя человечества (так - ред.) начинали свои слова. <…> Мир необходим каждому из нас. <…> Навруз - народный праздник», - отметил имам-мухтасиб Московской области Рамиль-хазрат Аляутдинов.

Праздник Навруз отмечается 21 марта народами России, Закавказья и Средней Азии. В культуре тюркских и иранских народов он символизирует начало весны. В 2009 году Навруз был включен ЮНЕСКО в список нематериального наследия человечества.