РИАМО - 21 мар. На ближайшем заседании Мособлдумы, которое пройдет 24 марта, будет рассмотрен законопроект о дополнительных выплатах семьям погибших военных из Подмосковья в ходе спецоперации на Украине, выплаты составят 3 млн рублей, сообщил спикер парламента Игорь Брынцалов.

Инициатива была озвучена губернатором региона Андреем Воробьевым.

«Уверен, что все депутаты поддержат ее. Необходимо оказать поддержку семьям тех, кто, не щадя своей жизни, защищает мирное население, позволяет нам всем чувствовать себя в безопасности», - сказал Брынцалов.

Указом президента России предусматривается выплата в размере 5 млн руб. родным погибших в ходе спецоперации. Также в случае ранения полагается выплата в размере 3 млн руб.

Военная спецоперация РФ началась на Украине 24 февраля. После этого ряд западных стран начал массово вводить экономические санкции против России.