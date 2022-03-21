РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 21 мар. В нескольких населенных пунктах Домодедова с 22 по 24 марта ожидается отключение электричества в связи с проведением плановых работ, сообщается на сайте администрации округа.

22 марта свет отключат с 14:00 до 16:00 на улице Красноармейская, в домах №№30-54, на улице Октябрьская, в домах №№27-43, на улице Кирова, в домах №№16-26, на улице Маяковского, в домах №№31-50 и на улице Правды, в домах №№2-49.

23 марта отключение электроэнергии ожидается на 2 часа в период с 9:00 до 17:00 в деревне Новленское, СНТ «Пахра-3», СНТ «Пахра», СНТ «Монолит», деревнях Овчинки, Кучино, Жуково, Крюково, СНТ «Запрудье», СНТ «Радуга», деревне Ртищево.

24 марта электричество также отключат на 2 часа в период с 9:00 до 17:00. Отключение ожидается в деревне Немцово, СНТ «Сигнал», СНТ «Здоровье», селе Ям на улице Путейская, деревнях Ивановка, Одинцово, Тургенево, Долматово, Барыбино, Шебочеево, СНТ «Труд», СНТ «Бугорок», СНТ «Запрудье», деревнях Камкино, Киселиха, Котляково, СНТ «Лесок», СНТ «Пахра-Котляково».

Отключение света направлено на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей и позволит избежать случаев аварийного отключения электроэнергии в будущем.

Уточнить информацию можно на сайте ПАО «Россети Московский регион» в разделе «Плановые отключения» или по телефону «Светлой линии»: 8(800)220-0-220.