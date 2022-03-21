РИАМО - 21 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил выплатить дополнительно по 3 миллиона рублей семьям погибших военнослужащих из Подмосковья в ходе спецоперации на Украине.

«К сожалению, мы видим, что спецоперация не обходится без жертв. <...> Со своей стороны, я вношу закон и прошу депутатов Московской областной думы поддержать наше решение по выделению дополнительно 3 миллионов рублей тем семьям, где погибли солдаты и офицеры», - сказал Воробьев.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин своим указом предусмотрел выплаты на федеральном уровне и тем, кто отдал свою жизнь, и тем, кто получил ранение.

Указом президента предусматривается выплата в размере 5 млн руб родным погибших в ходе спецоперации. Также в случае ранения полагается выплата в размере 3 млн руб.