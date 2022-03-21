РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 мар. Соревнования в дисциплине «Гигантский слалом (БОНЭ)» провели на горнолыжном комплексе «Красная горка» в подмосковном Подольске, сообщил директор комплекса Искандер Сабуров.

Весенний кубок «Красной горки» состоялся 19 марта среди учеников детской горнолыжной школы в дисциплине «Гигантский слалом (БОНЭ)». В них приняли участие около 40 юных спортсменов. Утром провели торжественную линейку и разминку. Участники могли сделать две попытки. Затем состоялось награждение и закрытие.

В комплексе работает система искусственного оснежения горы, которая позволяет продлить сезон до середины апреля, поддерживать работоспособность трасс при недостаточном снежном покрове и температурных колебаниях, а также восстанавливать снежный покров в случае оттепелей. Трассы постоянно выравниваются с помощью ратрака, они прекрасно освещены.