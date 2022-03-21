РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 мар. За минувшую неделю через системы «Инцидент», «Добродел» и ЕДС ЖКХ Люберец жители обратились по теме благоустройства 180 раз, сообщила в понедельник на еженедельном оперативном совещании начальник управления благоустройства администрации муниципалитета Елена Чиркова.

«С 14 по 20 марта посредством системы «Инцидент» поступило 15 обращений. Основная доля обращений – по уборке территорий от снега и мусора», - сказала Чиркова.

Через систему «Добродел» поступило 117 обращений, большая часть из них связана с уборкой территорий от снега и мусора УК «ПИК-Комфорт».

В Единую диспетчерскую службу Люберец по вопросам благоустройства за неделю обратились 48 раз.