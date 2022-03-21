РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 мар. За минувшую неделю в подмосковном Красногорске зафиксировали 6 пожаров, сообщил директор МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Красногорска» Сергей Криворот.

Глава горокруга Дмитрий Волков провел в понедельник традиционное оперативное совещание, в котором приняли участие руководители направлений администрации, представители учреждений округа, депутаты.

«За неделю в Красногорске произошло 6 пожаров, погибших и пострадавших нет», – сказал Криворот.

Он также добавил, что за отчетный период в округе провели три мероприятия антитеррористической направленности, ни в одном случае угроза не подтвердилась. Также было зафиксировано одно происшествие на железнодорожном транспорте. На дорогах округа за неделю в результате 4 ДТП пострадали четыре человека.

19 марта на лед Москвы-реки в микрорайоне Павшинская пойма вышли около 10 человек. Всех их спасатели вернули на берег.

Муниципальный аварийно-спасательный отряд совершил 33 выезда для профилактики происшествий и содействия экстренным оперативным службам.

Также за отчетный период в округе произошло 4 отключения холодного водоснабжения, 3 отключения горячего водоснабжения, одно – тепла и 9 – энергоснабжения.