РИАМО - 21 мар. Почти 1,5 тыс. нарушений в торговле на транспортных объектах Москвы устранили с начала текущего года, проверки стихийных точек торговли проходят регулярно. Об этом сообщил руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов.

«В столице с начала 2022 года устранено почти 1,5 тыс. нарушений в сфере торговли на транспортной инфраструктуре, в феврале – более 700. Всего в 2021 году было зафиксировано более 15 тыс. нарушений», – сказал Султанов.

По его словам, круглосуточный мониторинг и контроль появления стихийных точек позволяют полностью устранять нелегальную торговлю на многих ТПУ, а также обеспечивать пассажирам безопасные поездки.

Султанов также подчеркнул, что на сегодняшний день инспекторы ГКУ «Организатор перевозок» проверяют почти 2 тыс. станций метро и ТПУ ежемесячно. Это более 65 площадок ежедневно.

Он напомнил москвичам и гостям столицы, что покупка товаров у продавцов на нелегальных точках – это всегда риск, ведь качество сомнительно, а также не проходит должный контроль. Кроме того, у таких продавцов отсутствуют медкнижки.

Сегодня штраф за незаконную торговлю составляет от 5 до 500 тыс. рублей. О всех нарушениях можно сообщить по телефонам 112 или 3210, а также в приложении «Помощник Москвы».