РИАМО - 21 мар. Сотрудники ГИБДД в подмосковном Щелкове до 27 марта будут проводить оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус», направленное на снижение уровня аварийности на пассажирском транспорте, сообщает пресс-служба отдела ГИБДД МУ МВД России «Щелковское».

Основная цель мероприятия - профилактика нарушений правил дорожного движения и повышение безопасности перевозок пассажиров. В период проведения акции сотрудники ГИБДД проведут проверку водителей автобусов на предмет соблюдения ПДД, условий труда и правил безопасной перевозки пассажиров.

Кроме того, до 27 марта будет проводиться профилактическое мероприятия «Нетрезвый водитель», основной целью которого является недопущение случаев управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения и пресечение подобных фактов. При выявлении факта управления транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, с нарушителем будут проведены процессуальные действия в соответствии с законодательством РФ. Ответственность за совершение данного правонарушения – штраф в размере от 30 тыс. рублей с лишением права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет.