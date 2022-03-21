РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 мар. С начала года в городском округе Люберцы отремонтировали два многоквартирных дома, сообщил в понедельник на еженедельном оперативном совещании начальник управления ЖКХ администрации муниципалитета Владимир Караваев.

«На 2022 год запланирован ремонт 135 многоквартирных домов. Выполнено уже два дома, еще 31 многоквартирный дом находится в работе», - сказал Караваев.

В рамках капремонта проводится ремонт фасадов, балконов, кровли, внутридомовых инженерных систем и замена лифтового оборудования.

В 12 многоквартирных домах в текущем году планируют заменить 37 лифтов. В настоящий момент в работе находятся шесть лифтов, четыре из них выполняются АО «ЛГЖТ», два – «Содействие».

Кроме того, с начала года АО «ЛГЖТ» провела ремонт двух подъездов. Всего запланировано отремонтировать 146 подъездов, сейчас в работе находятся 19 подъездов.