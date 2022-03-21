РИАМО - 21 мар. Российские военнослужащие нанесли удар по территории центра подготовки наемников и националистов в Ровненской области Украины, сообщает Газета.ru.

«Ночью 21 марта высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования нанесен удар по центру подготовки иностранных наемников и украинских националистических формирований на общевойсковом полигоне Новая Любомирка в Ровненской области», - отметил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он уточнил, что в результате данного удара военные РФ уничтожили свыше 80 наемников.

Военная спецоперация на Украине началась 24 февраля после просьбы о помощи от глав Донбасса.