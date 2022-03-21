РИАМО - 21 мар. На прошедшей неделе на территории Подмосковья кадастр получили 6 жилых домов и 44 таунхауса. Эти объекты расположены в пяти муниципалитетах региона, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Муниципалитетом-лидером по числу поставленных на учет объектов является городской округ Истра – 44 таунхауса: это 22 объекта в поселке «Футуро Парк» в деревне Покровское и 22 дома в составе ЖК «Парк Фонте» в деревне Красный Поселок.

Кроме того, в сельском поселении Лаговское (недалеко от деревни Бережки городского округа Подольск) кадастр присвоили двум домам в составе ЖК «Каскад Парк – 2». Также на учет поставили два дома в городском округе Солнечногорск – дом К-3 на улице Школьной и К-2 в переулке Механизаторов.

Еще прошла процедура постановки на учет жилого дома в составе жилого квартала «Новые Котельники» в одноименном городском округе. Также кадастровый номер получил дом ЖК «Квартал Гальчино», расположенный в деревне Гальчино городского округа Домодедово.