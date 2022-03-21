РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 мар. За прошедшую неделю жители городского округа Люберцы почти 20 раз обратились в ЕДС ЖКХ, «Добродел» и «Инцидент» по работе уличного освещения, сообщил в понедельник на еженедельном оперативном совещании начальник управления ЖКХ администрации городского округа Владимир Караваев.

«С 14 по 20 марта поступило 18 обращений. В основном обращались жители Люберец – 12, поселок Красково – 1 обращение, поселок Малаховка – 3 и поселок Томилино – 2 обращения», - сказал Караваев.

По вопросам уличного освещения жителей горокруга просят обращаться по телефонам управления ЖКХ, в соцсетях или по телефону эксплуатирующей организации ООО «СК Энергострой»: 8(915)479-84-47.