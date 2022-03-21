РИАМО - 21 мар. За минувшие стуки на территории Москвы выявили 771 новый случай заражения коронавирусом. С начала пандемии в городе зафиксировали 2 730 020 случаев инфицирования, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В столичные больницы за прошедшие сутки были отправлены 146 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Это на 25,86% больше, чем днем ранее (116).

Также за сутки в мегаполисе выздоровели 1098 человек, у которых ранее был подтвержден коронавирус. Спасти не удалось 29 пациентов.

С начала пандемии в городе смогли побороть болезнь 2 534 143 инфицированных, жертвами инфекции стали 42 456 человек.

Чтобы избежать заражения коронавирусом или его тяжелого течения, нужно прививаться от инфекции. А через полгода следует пройти ревакцинацию.

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