РИАМО - 21 мар. Московское областное УФАС России выявило нарушение при проведении электронного аукциона на выполнение комплекса мероприятий по улучшению архитектурного облика городского округа Мытищи. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

На действия заказчика - МКУ «Управление в сфере закупок для муниципальных нужд» поступила жалоба от индивидуального предпринимателя, заявку которого признали не соответствующей требованиям аукционной документации.

Подмосковное УФАС пришло к выводу о неправомерности действий заказчика и выдало ему обязательное для исполнения предписание об устранении допущенного нарушения.