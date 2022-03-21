РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 мар. В Единую диспетчерскую службу жилищно-коммунального хозяйства Люберец с 14 по 20 марта поступило более 5,6 тыс. обращений, сообщил в понедельник на еженедельном оперативном совещании начальник управления ЖКХ администрации городского округа Владимир Караваев.

«За прошедший период поступило 5 652 обращения. Основной объем обращений поступил по МособлЕИРЦ. Тематика – начисления», – сказал Караваев.

Через систему «Инцидент» поступило 25 обращений, большая часть из которых была посвящена работе управляющей компании «Содействие» по категориям «Обслуживание МКД» и «Деятельность УК».

На портал «Добродел» за неделю обратились 65 раз. Основная масса обращений связана с УК «ПИК-Комфорт» и «Самолет-Сервис».