РИАМО - 21 мар. Мэр столицы Сергей Собянин подписал распоряжение о назначении нового начальника Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы, им стал Иван Бобров, документ опубликован на сайте мэрии.

Этим же документом Иван Бобров освобожден от занимаемой должности первого замначальника Госинспекции по недвижимости.

Контракт с ним заключен на срок полномочий мэра Москвы.

Ранее инспекцией руководил Владислав Овчинский.

Боборов окончил Московскую гуманитарно-социальную академию по специальности «Юриспруденция», затем он преподавал в колледже гостиничного хозяйства «Царицыно», а потом работал в ОАО Интус.

С 2008 года работал в управлении контроля за реализацией инвестпроектов и программы комплексной застройки центра города департамента городского строительства Москвы, был консультантом, советником отдела сопровождения инвестпроектов управления столицы по обеспечению реализации инвестпроектов, контролю (надзору) в области долевого строительства и т .д.

В 2019 году Бобров назначен на должность замначальника Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы, а в 2020 году - на должность первого замначальника ведомства.