РИАМО - 21 мар. На прошлой неделе в Центр содействия строительству при правительстве Подмосковья поступило 34 новых проекта, из них 6 – это объекты крупного бизнеса, 28 – малого, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Так, в Мытищах хотят построить производственный объект на участке площадью 4,36 га, в Подольске - производственный объект на участке площадью 4,25 га, а еще три автозаправки на участках площадью 0,19 га, 0,11 га и 0,02 га в Коломне.

Кроме того, в Домодедове планируют возвести крытый ледовый каток на участке площадью 1,2 га, в Одинцове - детский развивающий центр на участке площадью 0,1 га и склад на участке площадью 0,499, в Воскресенске - бассейн на участке площадью 0,06 га.

Также в Солнечногорске намерены построить складской комплекс с административно-бытовым корпусом на участке площадью 0,45, а в Красногорске - два склада на участке площадью 0,97 га и другие объекты в разных горокругах.

Подать заявку на сопровождение ЦСС нежилого объекта можно по адресу: css@mosreg.ru или позвонив по телефону: 8(498)602-00-00.